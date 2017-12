De oplossing voor Late Night: Derksen als sidekick

Er bestaat een manier om de kijkcijfers van RTL Late Night in één keer uit het slop te trekken. Met dezelfde presentator, met dezelfde slappe gasten, ja zelfs met nóg meer RTL-gezichten die totaal kritiekloos hun nieuwe programma’s komen promoten. Er hoeft helemaal niets aan de opzet te veranderen, behalve dan Johan Derksen als tafelheer toevoegen. Succes verzekerd, vanaf de eerste minuut. Erland Galjaard, als je me niet gelooft, kijk Jinek van gisteravond terug.



Ik zie het al voor me: Johan norsig in de hoek van NH Schiller, wachtend tot één van de andere gasten een kleine pauze laat vallen of per ongeluk zijn kant op kijkt. Of beter nog, er met gestrekt been in, midden in de zin van een ander. Omdat hij vindt dat er nu genoeg lulverhalen zijn verkondigd.



Niets en niemand ontziend, zeggen wat er in hem opkomt, of het nou aardig is of niet, slim is of niet, steek houdt of niet, of het zijn eigen broodheer helpt of niet. Gewoon bam, erbovenop. Johan fileert zonder aanzien des persoons, dus ook de presentator. Derksen bij Marco Borsato thuis, dat was legendarisch geworden.