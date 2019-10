De Queen huurt iemand in om pijnlijke schoenen in te lopen

Kinks-front­man: ‘Ik houd van dit idiote eiland’

10:55 Critici waren lovend, fans van The Kinks lieten het afweten. Toch is Arthur (Or the decline and fall of the British Empire) uit 1969 erkend als meesterwerk en is het album opnieuw uitgebracht. ,,De heersende klasse in Engeland meent werkelijk dat we er nog altijd toe doen in de wereld.”