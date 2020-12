De Slimste Mens weer goed voor miljoenenpubliek

Fedja van Huêt en Lies Vissche­dijk winnen Amerikaan­se filmprij­zen

26 december Fedja van Huêt en Lies Visschedijk hebben twee Amerikaanse filmprijzen in de wacht gesleept. De jury van een speciale online editie van het Seattle Film Festival bekroonde de twee Nederlandse acteurs voor hun rollen in de Nederlandse thriller De Veroordeling, die in april in de Nederlandse bioscopen te zien moet zijn.