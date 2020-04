De soundtrack van corona: welk liedje herinnert ons straks aan deze periode?

Jamie Westland (drummer van DI-RECT): Sicko Mode - Travis Scott

,,Dit jaar zouden we veel spelen. Normaal gesproken zit je dan in de bus met z’n allen, draai je muziek, heb je die hectiek. Het gevoel van een schoolreisje. Dat is vooralsnog weggevallen, het eerste deel van het festivalseizoen ziet er slecht uit. Thuis zet je minder snel iets op, maar laatst hadden we een bespreking met de band. Toen ik daarna in mijn auto stapte, zette Travis Scott op, die rappende gast. Die keiharde beats vond ik echt zo vet. Een paar dagen later moest ik iets ophalen met de auto en dacht ik: ik draai ‘m gewoon weer. Weer Travis Scott. Die top tien, maar Sicko Mode is de beste. Lekker hard door die speakers laten knallen. Heerlijk in m’n eentje. Ik kan me voorstellen dat ik met deze track voor altijd terugdenk aan deze tijd. Ja, van ons is Soldier On aardig opgepakt. Een ballad die je misschien niet zo snel opzet als je met een cocktail op een terras zit. Maar nu wel is gaan leven. Heeft misschien ook met die hoopvolle toon te maken. Ik hoop dat dit nummer voor anderen een herinnering kan zijn, en dan eentje waar een beetje troost uit geput kan worden.”