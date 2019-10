De strijd tussen Callas en Kennedy: ‘Ze vochten elkaar de tent uit’

Frédérique Sluyterman schitterde drie jaar geleden in de musical Adèle, Conny & Jasperina: de grote drie, waarin zij de rol van zangeres, cabaretière en (musical)actrice Conny Stuart vertolkte.



Nu is ze Maria Callas, de Italiaanse operadiva, in Callas Onassis Kennedy, een muzikale voorstelling die het even turbulente als dramatische verhaal van de driehoeksverhouding tussen Maria Callas, de Griekse multimiljonair Aristoteles Onassis en Jacqueline ‘Jackie’ Kennedy vertelt.



En waarbij regisseur/tekstschrijver Daniël Cohen (hij schreef onder meer In bed met Dietrich en Piaf) feiten en fictie combineert in een mix van theater en muziek.



Sluyterman: ,,Er klinkt muziek van Maria Callas, maar ik zing haar niet. Daar waag ik me niet aan. De nummers die ik wel ten gehore breng, zijn in een andere stijl gearrangeerd.”



Wat de actrice maar wil zeggen is dat het publiek geen nauwgezet biografisch verhaal hoeft te verwachten. Er wordt gespeeld met tijd en plaats (zo wordt er op het toneel gebruik gemaakt van sociale media) en er vindt een ontmoeting plaats die nooit was, namelijk die tussen Maria Callas en haar liefdesrivale Jackie Kennedy (Irene Kuiper). Die hadden beiden hun hart verpand aan de steenrijke reder Aristoteles ‘Ari’ Onassis (Ger Otte, tevens arrangeur en componist).



,,Het was wereldnieuws toen Callas en Onassis begin jaren 60 een verhouding kregen - een intense, heftige liefde waarop de pers zich met graagte stortte. Ook omdat ze elkaar niet zelden de tent uit vochten met hun Mediterrane gepassioneerdheid - Callas had eveneens Grieks bloed.



,,Onassis kun je enigszins vergelijken met Donald Trump. Vermogend, bepaald niet de knapste van het stel en eigenlijk van gekkigheid niet weten wat je met je geld moet doen. Hij beschouwde vrouwen als trofeeën. Met Callas had hij een stevig pact, maar trouwen zouden ze nooit.”