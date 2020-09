De tailleriem is terug! Aan deze XXL-krakeling van leer hangt een prijskaartje van 710 euro

Momenteel hangen de winkels vol met gebloemde jurken tot over de knie, en ook Máxima doet aan de trend mee. Maar dan wel op haar eigen manier. Zo droeg ze dinsdag een ontwerp van Antik Batik, dat gecombineerd werd met een enorme riem in de vorm van een krakeling. Na flink wat speurwerk werd de ontwerpster gevonden: de Spaanse Teresa Helbig. Dames die een riem à la Máxima in de kast willen hebben, moeten helaas flink in de buidel tasten. De riem kost namelijk 710 euro, exclusief verzendkosten. Gelukkig staat er op de foto ook een accessoire dat én goedkoper én zeker zo leuk is. Ja ja, u ziet het goed: de koningin leest het AD.