'De tijd van onbezorgdheid' verdwijnt weer in nieuwe leader GTST

Al 29 jaar teert Nederlands meest bekende soapserie op het nummer dat begint met het aanstekelijke zinnetje: 'De tijd van onbezorgdheid is voorbij....' Meestal dan, want de afgelopen jaren begon de leader (zoals de intro van tv-series vaak wordt genoemd), helemaal niet standaard met het bekende couplet. Vanaf seizoen 14 was het verdwenen, om in seizoen 25 weer terug te komen.



In de gloednieuwe intro voor seizoen 29, vanaf maandag te zien bij RTL 4 en vanaf vandaag al bij Videoland, verdwijnt 'De tijd van onbezorgdheid' weer. Waarom? ,,Er moeten keuzes worden gemaakt, en er was nu niet genoeg ruimte voor", vertelt producent Rohan Gottschalk, die het initiatief nam voor de nieuwe leader. ,,Hij duurt dit keer maar zo'n twintig seconden. En dan moet je beslissingen nemen. Je kijkt naar de beste combinatie tussen beeld en muziek, en dan valt er wel eens wat af. Het is niet zo dat we van te voren denken: die zin gaat eruit."



Volgens Gottschalk past de nieuwe, ingekorte intro, gezongen door zangeres Lisa Loïs, beter bij deze tijd. ,,Bij Netflix heb je al even de mogelijkheid om de hele leader over te slaan. Zeker als je veel afleveringen achter elkaar kijkt, is dat fijn. Ook bij Goede Tijden zien we dat steeds meer mensen online meerdere afleveringen achter elkaar kijken. Dus daar past zo'n kort begin goed bij. Aan de andere kant zie je ook een verschuiving, kijk maar naar de leader van Game of Thrones, of van The Crown, dat zijn prachtige beelden, op hele mooie muziek. Ze duren ook heel lang. Daar zie je ook een trend."



Ondanks de veel kortere duur van de begintune van de soapserie (bij de start in 1990 duurde de leader ruim 1 minuut), is het idee nog steeds hetzelfde. Er zijn korte fotootjes te zien van de cast, waarmee de karakters aan het publiek worden voorgesteld. Maar ook hier zien we veel evolutie. Waar de foto's eerst uit een soort fotocollage al bewegend naar voren kwamen (Gottschalk: ,,Ik moet je het antwoord schuldig blijven wie dat ooit bedacht heeft"), zien we nu duo's en losse karakters, vergezeld met oude foto's van eerdere afleveringen. ,,We hebben gekozen voor duo's omdat het vriendschap en liefde uitstraalt. Twee belangrijke elementen in een soapserie."