De tv-wereld schreeuwt om Louis van Gaal

Ik weet heus wel dat bondscoach zijn meer behelst dan twee keer drie kwartier langs de zijlijn zitten en aanwijzingen roepen naar de spelers in het veld. En Truus is er natuurlijk ook nog, die wil golfen, fietsen en andere leuke dingen doen. Maar stel nou dat Louis van Gaal ergens nog een verloren uurtje heeft op een dag, en zich zit te vervelen op zijn Portugese terras, zou hij er dan niet voor te porren zijn om in de tv-wereld orde op zaken te stellen? Als je ziet hoe snel en gemakkelijk het hem lukt om het ingedutte Oranje van nieuw elan te voorzien, dan moet het met een paar luie televisiemakers toch ook lukken, zou je zeggen. Want als ze momenteel ergens de methode Van Gaal, oftewel een flinke schop onder de kont kunnen gebruiken, dan is het wel in ‘Hilversum’.