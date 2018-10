De uitleg van Twan is de ironie ten top

Het is de ironie ten top: het programma dat een speciale - overigens niet grappige - rubriek heeft waarin cabaretier Martijn Kardol sorry zegt namens anderen, krijgt het zelf niet over de lippen. Twan Huys gebruikte maandag een heleboel woorden om uit te leggen hoe het volgens hem en zijn redactie vrijdagavond nu precies was gegaan in de kwestie Jenny Douwes (blokkeerfriezen) vs. Jerry Afriyie (Kick Out Zwarte Piet), maar ‘spijt’, ‘excuses’, ‘sorry’ of zelfs maar ‘een beetje sorry’ (copyright: Youp van ’t Hek) zat er niet bij. We moesten het doen met de zinsnede waar ze op de kleuterschool ook zo dol op zijn: 'wat hebben we ervan geleerd?'



Kort samengevat komt de uitleg van Huys er op neer dat Douwes vlak voor de uitzending besloot om, ondanks ‘heldere afspraken’, toch niet met Afriyie aan een tafel te willen. Die leek toen genoegen te nemen met een plek op de eerste rij. In de reclamebreak zou hij van mening zijn veranderd. Dus brak Huys vervolgens zijn woord aan Jenny en ontstond live op tv een rare stoelendans met als belangrijkste verliezer de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de nieuwbakken talkshowhost.