De week begint pas, maar we hebben na Humberto het dieptepunt al weer gehad

Het is pas maandag, maar we hebben het dieptepunt op televisie deze week alvast weer gehad. Bij Humberto gingen politiek verslaggever Frits Wester en Khalid Oubaha, hét boegbeeld van de chronisch ontevreden horeca-uitbaters, elkaar verbaal te lijf over de coronamaatregelen van de overheid. Wester plaagde Oubaha dat er een vacature was voor zorgminister in het nieuwe kabinet (de horecatycoon bereed het stokpaardje dat de huidige crisis het gevolg is van afbraak van de gezondheidszorg), waarna Oubaha reageerde met de opmerking dat het land ook behoefte heeft aan onafhankelijke parlementaire journalisten die níet op schoot zitten bij het CDA. Wester, oud-voorlichter van die partij, werd woedend. En terecht.