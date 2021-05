De week van Angela de Jong: advies aan schaamteloze André Hazes en ode aan bitchy moeder Merel

Ik wil André, Sarah en Rachel best even uitleggen waarom Nederland ze uitkotst

De column die deze week met stip de meeste reacties opleverde was die over André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen. Angela legde de zanger en zijn nieuwe liefde haarfijn uit hoe het komt dat Nederland ze ‘uitkotst’. ,,Het zit hem in de ongeëvenaarde schaamteloosheid waarop jullie te werk gaan, jongens’’, meent ze. ,,Echt, je moet niet onderschatten hoe het overkomt dat je daar nu staat te jubelen over je verliefdheid en het barbiepop-influencertje waar je naast mag lopen, terwijl je een paar maanden geleden nog van de daken schreeuwde hoe gelukkig je was met een ander.’’

‘Je zag Bram kijken: Mijn vriendin heeft Lil’ Kleine zo weer vrij’

De mishandelingszaak rondom rapper Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes, vorig weekend op Ibiza, liet Angela niet onberoerd. Haar viel de dubieuze rol op die Bram Moszkowicz in dit geheel heeft: zijn zoon is de manager van ‘Lul, pardon, Lil’ Kleine’, en Jaimie. En Nienke Hoogervorst, de vriendin van Bram, is niet geheel toevallig Lils advocaat. ,, Wie zin heeft in een Jiskefet-achtig kwartiertje, moet de uitzending van afgelopen maandag van Shownieuws terugkijken, waarin Evert Santegoeds snoeihard over de rapper oordeelt en Bram er zwijgend naast zit’’, aldus Angela.

‘SBS-ster Peter Gillis is een proleet in elke mogelijke betekenis van het woord’

Voor Angela, die er inmiddels heel wat uren tv kijken op heeft zitten, is Peter Gillis hét grote raadsel van de Nederlandse tv op dit moment. De vakantieparkenmiljonair en realityster, en dan zeker in combinatie met zijn bijna 30 jaar jongere vriendin Nicol, fascineert haar.

‘Dat softe gedoe tegenwoordig, hadden we maar meer moeders als Merel’

Daar was hij dan: de ode aan actrice Malou Gorter, beter bekend als moeder Merel uit de goed bekeken BNNVARA-serie Oogappels. Geen soft gedoe voor Merel, ze laat de bitch in haar helemaal naar boven komen. Angela: ,,Ze gaat dwars tegen de trend in van mijn-kind-is-mijn-beste-vriend, als-hij/zij-maar-gelukkig-is en natuurlijk-ligt-het-niet-aan-jou-schatje-maar-aan-die-vervelende-leraar. En dat vind ik zó verfrissend.’’

‘Misschien had Jeangu het ook beter in subtiliteit kunnen zoeken’

Zoals voor veel mensen was het voor Angela ook de week van Rotterdam, van Nikkie de Jager, van Italiaanse glamrockers op hakken en ‘van algehele hoop voor de mensheid’. Angela schreef vorig weekend natuurlijk ook over het Eurovisie Songfestival. Ze kreeg er een ontzettend trots gevoel van.

