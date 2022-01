De Zevende Zus best verkochte boek in 2021, Lucinda Riley domineert bestsellerlijst met vijftien titels

Voor het vierde jaar op rij voert Lucinda Riley de Nederlandse bestsellerlijst aan. In totaal staan vijftien titels van de vorig jaar overleden schrijfster in de CPNB Top 100. De totale boekverkoop in Nederland zit in de lift.

Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 43 miljoen boeken verkocht; 5 procent meer dan het jaar ervoor en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Met stip de meest verkochte auteur is Lucinda Riley, die met vijftien verschillende titels in de ranglijst met honderd best verkochte boeken staat, zo maakte de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vanmiddag bekend.

,,Geweldig. Wat zou Lucinda trots zijn geweest”, reageert haar Nederlandse uitgever Sander Knol, die met de Ierse schrijfster bevriend was. ,,Kennelijk blijft ze lezers aanspreken met de universele thema's die ze aansnijdt: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is belangrijk in het leven?”

Laatste deel

Volledig scherm Van De Zevende Zus zijn afgelopen jaar in Nederland 300.000 exemplaren verkocht. © RV Van De Zevende Zus zijn afgelopen jaar in Nederland 300.000 exemplaren verkocht. Van Rileys zeven zussen-serie gingen in Nederland en België inmiddels ruim 3 miljoen exemplaren over de toonbank, van haar boeken die niet tot de serie behoren nog eens 1,5 miljoen. Fans wachten met smart op het achtste en laatste deel van de zussen-serie. Dat boek, over de mysterieuze vader Pa Salt, wordt momenteel geschreven door Rileys zoon. Het schrijven verloopt voorspoedig, aldus Knol, die goed contact met hem onderhoudt. ,,Lucinda heeft de inhoud uitgebreid met hem besproken en zelf een aantal hoofdstukken geschreven. We verwachten het in de loop van volgend jaar uit te kunnen brengen.” Eerst verschijnt in mei nog een niet eerder uitgebracht boek dat Riley schreef voor ze ziek werd: De geheimen van de kostschool.

De jongen, de mol, de vos en het paard

Het kinderboek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin, eindigde met 234.000 verkochte exemplaren op de tweede plaats van de bestsellerlijst en is daarmee vanzelf ook het bestverkochte kinderboek van het afgelopen jaar.

Het veelbesproken Ik ga leven van debutante Lale Gül haalde de derde plek met 207.000 verkochte boeken. Het is meteen het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek. Er staan zes oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bij de eerste tien, maar in de hele Top 100 zijn ze met 46 in de minderheid.

Het meest gevraagde genre in de Top 100 was vorig jaar de vertaalde literaire roman (26 boeken in de lijst), gevolgd door oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictie (24 boeken in de Top 100).

De CPNB Top 100 meest door bibliotheken uitgeleende boeken 2021 wordt aangevoerd door De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (35.000 uitleningen). Het is het tweede jaar dat dit boek hier op één staat. ‘t Hooge Nest van Roxane van Iperen staat op de tweede plek en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld op de derde.

Last van winkelsluiting

In totaal gaven Nederlanders afgelopen jaar 647 miljoen euro uit aan boeken, 8 procent meer dan in 2020. De verkoop van kinderboeken en non-fictie steeg het sterkst. Toch wisten boekwinkels daar maar matig van te profiteren, aldus CPNB. De grootste winst ging naar online winkels, die een groei zagen van zo'n 20 procent. Fysieke winkels verkochten 7 procent minder boeken.

,,De verplichte winkelsluiting de eerste maanden van 2021 en vlak voor kerst heeft er ingehakt”, concludeert CPNB. In vergelijking met 2019, toen er nog geen corona was, was de afzet in de fysieke boekwinkel vorig jaar 16 procent lager en de omzet 15 procent minder. ,,Toch is de consument loyaal aan de fysieke boekwinkel. Tussen de twee lockdowns in werden in 2021 méér boeken gekocht dan in dezelfde periode in 2019 en 2020.”

Niettemin is het online verkoopkanaal inmiddels goed voor 51 procent van de totale afzet en voor 58 procent van de omzet. Sinds 2020 levert de online route een merendeel van de totale omzet op.

Blij en bezorgd

De afzet van alleen Nederlandstalige boeken is met 1 procent gegroeid en de omzet met 6 procent. Fysieke winkels verkopen de meeste Nederlandstalige titels. De markt voor anderstalige boeken, vooral Engelse, groeide qua afzet met 28 procent en qua omzet met 23 procent.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk is wel blij met de cijfers, maar ook bezorgd over bepaalde ontwikkelingen: ,,Onder die mooie groei zit de zorg van het kleiner wordend aandeel van oorspronkelijk Nederlandstalig en het afnemend marktaandeel van de fysieke boekhandel. Beide kunnen een bedreiging vormen voor het cultureel literaire klimaat in Nederland. Daar zullen we als collectief alert op moeten zijn.”

Flinke daling bibliotheken

De bibliotheken leenden circa 38 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uit, een daling van 10 procent ten opzichte van vorig jaar. ,,Het is het tweede jaar op rij dat we door coronamaatregelen een flinke daling zien in het aantal fysieke uitleningen van fysieke materialen”, zegt de CPNB. In 2020 daalde de uitleningen ook al met een kwart.

