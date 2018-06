De Zilveren Nipkowschijf gaat naar... De Luizenmoeder!

De vakjury prijst De Luizenmoeder voor het feit dat de serie er in is geslaagd het gesprek van de dag te bepalen in een tijd waarin ‘lineair’ tv kijken afneemt en ‘ons’ te laten lachen om onszelf in een land dat ‘bij het minste of geringste tot op het bot is gepolariseerd’. De serie met onder anderen rollen voor Ilze Warringa (Juf Ank) en Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton) had concurrentie van In het Spoor van IS en Ersin in Wonderland.



Vroege Vogels is volgens de jury anno 2018 veel meer dan een radioprogramma. ,,Het is een platform, een community met radio, televisie en internet, waar je terecht kunt met al je meldingen omtrent flora en fauna'', staat in het juryrapport.