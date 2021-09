Debuut van onervaren Khalid Kasem trekt 700.000 kijkers naar voormalig DWDD-slot

Het langverwachte debuut van advocaat Khalid Kasem (43) als talkshowpresentator trok gisteravond 699.000 kijkers naar het prestigieuze tijdslot dat ooit van De wereld draait door was. In zijn eerste aflevering sprak Kasem met zijn vriend Royce de Vries, de zoon van de onlangs overleden misdaadverslaggever Peter R.

Die vertelde onder meer dat hij vrijdag met de ouders van Nicky Verstappen meegaat naar de zitting in het hoger beroep in de zaak tegen Jos Brech. Zij werden eerder bijgestaan door zijn vader. ,,Ik ben mijn vader niet, en ik heb niet de illusie dat ik hem kan vervangen. Dat kan helemaal niemand’’, zei Royce. ,,Maar ik weet dat deze zaak voor hem heel belangrijk was. Ik vind het belangrijk om zijn steun en support een beetje voort te zetten.’’

De komst van Khalid Kasem naar de belangrijke vooravond van NPO 1 is opvallend, aangezien hij geen presentatie-ervaring heeft en bij het grote publiek vrij onbekend is. Desalniettemin was hij voor BNNVara kort na het stoppen van De wereld draait door al topfavoriet om Matthijs van Nieuwkerk op te volgen met een nieuw programma. Proefopnames met hem vielen in de smaak, maar de plannen gingen de prullenbak in.

Volgens politie en justitie zou Kasem in 2015 namelijk informatie uit een lopend strafonderzoek hebben gelekt aan de organisatie van crimineel Ridouan Taghi. Later bleek dat daarvoor geen bewijs was en nu krijgt hij dus alsnog de kans, overigens ten koste van Renze Klamer en Fidan Ekiz. Die keken al uit naar een derde seizoen van hun talkshow De vooravond toen ze afgelopen juni tot hun verbijstering te horen kregen dat ze per direct moesten stoppen. Hun programma was niet urgent genoeg, klonk het toen.

Het nieuwe programma Khalid & Sophie, de ene dag gepresenteerd door Sophie Hilbrand en de andere door Kasem, moet dat wel zijn. Tv-recensent Angela de Jong merkte daar in de eerste uitzending met Hilbrand gisteren weinig van. ‘Als je als omroep zelf roept dat ‘het urgenter moet’, dan had de lat echt wel iets hoger gemoeten in de eerste aflevering’, schreef ze. De kennismaking met Khalid van gisteravond noemde ze voor kijkers ‘uiterst ongemakkelijk’.

Voor Khalid is het dus de eerste keer dat hij een programma presenteert. Hij kwam voorheen vooral in de media als advocaat en hij schreef een bestseller over voetballer Abdelhak Nouri. Vorig jaar werd hij tweede in de kennisquiz De slimste mens.

