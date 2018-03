Declan Donnelly maakt shows af zonder verslaafde collega Anthony McPartlin

,,Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie terecht zou komen maar na veel wikken en wegen hebben we besloten dat de laatste twee shows van Saturday Night Takeaway doorgaan", staat in een verklaring van Dec op Twitter. ,,We hebben een belofte gedaan om met honderden winnaars naar Florida te gaan, en daar houden we ons aan. Iedereen bij ITV en Takeaway heeft het gevoel dat we het publiek verschuldigd zijn om het seizoen af te maken."