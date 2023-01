Deelneemster uit Echte meisjes in de jungle gezet na vechtpartij: ‘Geweld wordt niet getolereerd’

Echte meisjes in de jungle -deelneemster Louisa Janssen is uit het programma gezet nadat ze medekandidate Esmee Ipema aanviel. Esmee, die gewond raakte, keert ook niet terug in de show. Ze heeft ‘erg veel pijn’ en haar arm zit in een mitella.

In het Videolandprogramma was vorige week te zien hoe het Louisa Janssen zwart voor de ogen werd na irritaties over een verloren opdracht en de blijdschap van haar tegenstanders. Plots vloog ze Esmee aan, die door de actie van een heuveltje viel en op haar rug in een rijstveld terechtkwam. Presentator Valerio Zeno holde naar Lousia toe en maande haar te stoppen. Welke consequenties het opstootje had voor de twee deelnemers, hield de videodienst nog geheim.

In de aflevering die vandaag op Videoland verscheen, doet Esmee haar verhaal. Ze belandde door de aanval in het ziekenhuis. ,,Ik had zoveel pijn dat ik... ik viel gewoon elke keer weg. Vanaf dat moment weet ik ook niet veel meer.” Ze had ‘enorm veel pijn’ en haar arm zat in een mitella en moest daarom vroegtijdig stoppen met het programma. ,,Ik had het graag gewild. En als ik geen pijn had gehad en ik mocht door, dan was ik zeker gebleven. Maar helaas, het gaat niet.”

‘Freak’

RTL, het bedrijf achter Videoland, ‘tolereert geweld niet’ en stuurt Louisa direct weg. ,,Ik zit daar tussen een stel vrouwen, dat zijn allemaal echte vrouwen, en ik zit daar dan tussen als ‘freak’ - zo zie ik dat dan op dat moment. Ik voelde me heel erg onzeker”, zegt de transgender vrouw die bekend is van realityshow Louisa en Rowan. De opmerkingen van het andere team vielen daardoor helemaal verkeerd. ,,Ik voelde me echt als een kat in het nauw.” Ze heeft er spijt van. ,,Ik vind het heel erg voor Esmee, maar ik kan het niet terugdraaien.”

Op Instagram vraagt Louisa om vergiffenis. ‘Er brak bij mij een stop in de jungle. Pesten en onrechtvaardigheid daar kan ik heel slecht tegen’, schrijft ze. ‘Ik vind het heel spijtig dat dit heeft moeten gebeuren, ruzie maken of vechten zit totaal niet in mij. Ik hoop dat jullie het mij vergeven en ook mijn goede kanten kunnen zien. Ik probeer altijd het beste uit het leven te halen.’

