Deense film over dronken leraren winnaar bij Europese Oscars

Paskal Jakobsen biecht op: ‘Ik dacht dat de wereld zou eindigen’

11 december Paskal Jakobsen vreesde aan het begin van de coronacrisis dat het einde der tijden was aangebroken. ,,Ik was gewoon bang", biechtte de frontman van BLØF donderdag op in het praatprogramma Beau. ,,Ik dacht aan een armageddon: de wereld eindigt. Ik had daar heel veel last van.”