DeLange en Van Nieuwkerk kondigen gezamenlijk muziekprogramma aan

Het nieuwe presentatieduo is op dit moment nog op zoek naar publiek dat de opnames wil bijwonen, zo blijkt uit een oproep op Instagram van Ilse DeLange. Daarbij deelt ze ook dat in ieder geval Froukje, Davina Michelle en DI-RECT hun opwachting zullen maken in de show. Het programma wordt volgende week op 5 en 6 april opgenomen in de tv-studio’s in Almere.