Dementievorm van Bruce Willis ‘vermomt’ zich vaak als andere ziekte

André Hazes trekt in duurzame twee-on­der-een-kap­per van 8 ton: ‘Ben op mijn allergeluk­kigst’

André Hazes (29) is donderdag verhuisd naar zijn ‘favoriete gemeente’. De zanger, die voor 830.000 euro een duurzame twee-onder-een-kapwoning in Wilnis op de kop tikte, spreekt op Instagram over een ‘bijzondere dag’.