Demi Lovato begon met verdovende middelen toen ze 12 jaar was: ‘Toen dronk ik ook al’

Zangeres Demi Lovato (30) kwam voor de eerste keer in aanraking met verdovende middelen toen ze pas 12 jaar was. Op dat moment dronk ze ook al, vertelt ze deze week in de podcast Call her daddy . ,,Ik zocht een manier om te ontsnappen.’’

Voormalig Disney-ster Lovato, die zich meermaals liet opnemen in een afkickkliniek, vertelde de afgelopen jaren vaker openhartig over haar problemen met drugs. Ze experimenteerde er achttien jaar geleden voor het eerst mee, zegt ze nu.

,,Ik was betrokken bij een auto-ongeluk en ze schreven een slaapmiddel voor’’, aldus Demi. ,,Mijn moeder dacht dat ze die pillen niet achter slot en grendel hoefde te zetten voor haar 13-jarige dochter, maar ik dronk op dat moment al... Ik werd gepest, ik zocht een manier om te ontsnappen. Toen mijn moeder zag hoeveel van de pillen waren verdwenen en hoe snel, verstopte ze ze alsnog.’’

Dat haalde weinig uit: haar moeder was verslaafd aan het kalmeringsmiddel Alprazolam (ook bekend als Xanax) en Demi stal regelmatig haar pillen op haar vijftiende en zestiende. ,,Toen ik 17 was, probeerde ik voor de eerste keer cocaïne, en dat vond ik te lekker. Dat leidde ertoe dat ik moest afkicken toen ik 18 jaar werd.’’



Het drinken begon eveneens op jonge leeftijd, in haar eentje in haar slaapkamer. ,,Ik stal bier van mijn stiefvader, uit de ijskast, en nam het mee naar mijn kamer. Ik dronk vier biertjes om te kijken hoe het voelde om dronken te zijn. Ik was een klein meisje van 40 kilo, dus dat was veel.’’

Haar management maakte zich grote zorgen toen het ontdekte dat Demi aan de pillen zat en vroeg of ze hulp nodig had, maar de zangeres wist haar omgeving er altijd van te overtuigen dat het meeviel. ,,Ik bedacht excuses: ‘nee, ik had gewoon even moeite om te slapen’.’’

Bijna fatale overdosis

Anno 2022 gaat het goed met Lovato, die in 2018 nog in het ziekenhuis kwam te liggen na een overdosis die haar bijna fataal werd. Het ging naar verluidt om een combinatie van slaapmiddelen en de sterke pijnstiller Fentanyl, vlak nadat ze liet weten dat ze na zes nuchtere jaren een terugval had.

Ze kreeg drie beroertes en een hartaanval en had volgens doktoren nog maar ‘vijf à tien minuten te leven’, vertelde ze later. Lovato liep hersenschade op waarvan ze de gevolgen nog altijd voelt, bijvoorbeeld omdat ze slecht ziet. Demi vertelde er vorig jaar over in een documentaire, in de hoop nooit meer zo haar leven te leiden en andere mensen in soortgelijke situaties te helpen.

De zangeres bracht onlangs haar achtste studioalbum Holy Fvck uit, dat positieve recensies kreeg.

