Demi Lovato is non-binair: ‘Ik laat mijn kwetsbaarheid zien’

,, Ik ben trots om jullie te laten weten dat ik mezelf identificeer als non-binair en ik zal hen/hun gebruiken als persoonlijk voornaamwoord. Dit volgt op een periode waarin ik op mezelf heb gereflecteerd en een helend proces heb doorgemaakt. Ik ben nog aan het leren en mezelf aan het ontdekken. Ik ben geen expert of een woordvoerder van de gemeenschap. Dat ik dit deel is een heel nieuw level van kwetsbaarheid voor mij”, schrijft die op social media. ,,Het leven is een reis geweest voor me, maar ik heb het ook geleefd om aan de verwachtingen te voldoen van de buitenwereld.”

Lovato besloot hiermee naar buiten te treden als steun voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om aan hun naasten te laten zien wie ze echt zijn. ,,Blijf alsjeblieft in jouw waarheid leven en weet dat ik je alle liefde geef.”

Hen/hun Mensen die zich identificeren als non-binair voelen zich noch man, noch vrouw, of juist: zowel man als vrouw. Ze voelen zich niet prettig bij het gebruik van mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden en gebruiken ‘hen’ en ‘hun’. Deze voornaamwoorden kwamen naar voren uit een verkiezing die het Transgender Netwerk in 2015 onder de achterban heeft gehouden.

Begin april bracht Lovato een clip uit waarin hun overdosis van drie jaar geleden een grote rol speelt. De zanger, die destijds worstelde met een drugsverslaving, laat zien hoe hen in het ziekenhuis belandde na de overdosis tijdens een wilde nacht. Ook is te zien hoe Demi wordt gereanimeerd en uiteindelijk weer bijkomt. Hen draagt in de video precies dezelfde kleding als in 2018.

Demi wilde fans graag het verhaal vertellen van de zwaarste periode uit hun leven. ,,Het is de verdrietige waarheid over hoe donker het kan zijn. Dat is ook belangrijk om aan mensen te laten zien”, vertelde Lovato aan Entertainment Weekly.

