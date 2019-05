Demi Lovato maakt comeback met manager van supersterren

‘Mijn droom is vandaag uitgekomen', schrijft een dolgelukkige Lovato op Instagram. Ze vervolgt: ‘Ik heb officieel een nieuwe manager! En niet zomaar iemand, maar de enige echte Scooter Braun. Ik ben zo blij, geïnspireerd en enthousiast en kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Bedankt dat je in me gelooft en onderdeel wil uitmaken van deze reis.’



Ook Braun maakt het blijde nieuws bekend op zijn Instagram-account. De Amerikaan, die in 2016 genomineerd was voor een Grammy Award, schrijft bij de foto: ‘Demi is een heel speciaal persoon en een bijzonder talent. Ik voel me vereerd.’



Lovato, die vorig jaar op het randje van de dood balanceerde na een overdosis, is inmiddels bijna een jaar clean. Vorig jaar juli werd ze door een assistente bewusteloos gevonden in bed na een lange nacht feesten. De zangeres was maanden daarvoor teruggevallen in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was geweest.