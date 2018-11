Demi Lovato verlaat afkickkliniek

Op de foto die de Amerikaanse entertainmentsite in handen heeft, ziet Lovato er weer nuchter en gezond uit. Wie de blonde man naast haar is, is niet duidelijk. Wel weet TMZ te melden dat de twee in een luxe restaurant in Beverly Hills van sushi en elkaar hebben genoten. Lovato is ook nog gespot bij een wellnesscentrum. Daar zou ze helemaal tot rust zijn gekomen.



De 26-jarige brunette heeft precies 90 dagen in rehab gezeten. Bronnen vertellen aan TMZ dat Lovato het afkicken deze keer erg serieus heeft genomen. Ook is ze altijd open geweest over haar verslaving. ,,Ik heb geleerd dat deze ziekte niet zomaar overgaat. Ik moet het zelf overwinnen en daar ben ik nu mee bezig", liet ze in augustus weten.



De popster werd in juli opgenomen in het ziekenhuis na een vermoedelijke overdosis. De zangeres werd door een assistente bewusteloos aangetroffen in bed na een lange nacht feesten. Volgens insiders viel Lovato maanden geleden terug in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was.