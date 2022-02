Dennis Weening doet boekje open over Mars-rel Expeditie Robinson

Britt Dekker deed zo’n drie maanden geleden een opmerkelijke onthulling over Expeditie Robinson: een crewlid zou een kandidate een Mars hebben gegeven ‘in ruil’ voor orale seks. Britt kende de kandidate in kwestie, vertelde ze er ook nog bij. Kort daarna zei Eddy Zoëy, oud-presentator van het survivalprogramma, dat het een onzinverhaal was. Maar Dennis Weening, die het programma ook jaren presenteerde, bevestigt het verhaal van Britt, deels althans.

‘Ik weet dit verhaal’

,,Ik weet dit verhaal, ik ken de roddel”, zegt hij in de podcast Off the Record van NPO Radio 2. ,,Ik weet wie het was. Het was nog voordat er BN’ers mee gingen doen. Het verhaal is dan ‘wat je hebt gehoord’, ‘die en die kandidaten’ die zo’n honger had…” , herinnert hij zich. Hoe hij het begreep: er waren zogenoemde ‘nightguards’ die in de avond de kandidaten in de gaten houden. Een van die mannen zou het gedaan hebben.

,,Op het moment dat de crew weggaat, moeten natuurlijk wel de kandidaten in de gaten worden gehouden. Die nightguards komen uit allerlei verschillende landen en zitten daar dan in hun hangmatje de boel een beetje in de gaten te houden…” Dit speelt zich volgens Dennis af in een tijd waarin Expeditie nog zonder BN’ers op tv kwam. ,,Die kandidate is naar diegene toegegaan en die schijnt dat gezegd te hebben in ruil voor een Mars.”

,,We zijn al een stuk verder”, concludeert presentator Giel Beelen. ,,Het was géén BN’er, het was géén Nederlander.”

