Dennis Weening pakte draad op na beëindiging contract bij RTL: ‘Leven kent rare sprongen’

Billy Corgan was verdrietig over verlies 'rivaal’ Kurt Cobain

The Smashing Pumpkins-zanger Billy Corgan moest huilen toen hij hoorde over de dood van Kurt Cobain. Niet omdat hij dol op de grungezanger was, maar juist ‘omdat ik mijn grootste tegenstander verloor’. Dit zei hij in een gesprek met Zane Low voor radiozender Apple Music 1.