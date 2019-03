Depressieve Justin Bieber slaapt in zuurstoftank om zich wat beter te voelen

Dat Justin Bieber een HBOT heeft aangeschaft, liet hij vandaag zelf weten op Instagram Stories. Zijn echtgenote Hailey Baldwin filmde de zanger terwijl hij in het ding - kosten: vanaf omgerekend 8830 euro - ligt te slapen in het Montage hotel in Beverly Hills. Daar woont het stel tijdelijk, omdat hun woning wordt gestript en verbouwd. Het is, zo wordt gesteld op de site van de innovatieve tank, niet de bedoeling dat de gebruiker een complete nacht zuurstof gaat inhaleren in het apparaat. Een uurtje zou al genoeg zijn om het zuurstofniveau in het bloed zo op te krikken dat de ademhaling verbetert en bacteriën minder kans krijgen.

De zuurstoftank is een alternatieve therapie waarover de meningen verdeeld zijn. Sommigen noemen het ding onzin omdat mensen via de ademhaling al voldoende zuurstof binnenkrijgen. Anderen en ook artsen benadrukken wel degelijk een positief effect te hebben geconstateerd. Zo zou de HBOT de celdeling bevorderen en de effectiviteit van sommige soorten antibiotica verbeteren. Waarom multimiljonair Justin Bieber een smak geld neertelde om de opvouwbare plastic buis in huis te halen, is onduidelijk. Wel is zeker dat de zanger momenteel slecht in zijn vel zit en alles probeert om zich fysiek en mentaal weer wat beter te voelen. Zo bezoekt hij regelmatig kerkdiensten, psychologen en artsen om beter in balans te komen.

Twee weken geleden slaakte hij nog een noodkreet op Instagram. ,,Ik wilde jullie een kleine update geven over wat ik op dit moment doormaak. Ik ben behoorlijk aan het worstelen met mezelf. Ik heb helemaal geen grip meer op mijn leven en voel me raar. Ik stuiter altijd terug, dus ik maak me geen zorgen, maar wilde alleen contact met jullie zoeken en vragen om voor me te bidden. God is trouw en jullie gebed werkt echt, bedankt.”

Vorige maand meldden Amerikaanse media dat Bieber onder behandeling zou zijn voor een depressie. De zanger heeft dat nooit bevestigd, maar hij liet een paar weken geleden in een interview wel weten dat hij eerder last had van een geestelijke dip. ,,Ik werd erg depressief tijdens mijn tour”, zei hij tegen de Amerikaanse Vogue, over de Purpose-concertreeks in 2016 en 2017. ,,Ik heb hier nooit over gesproken, en ik ben nog steeds zoveel dingen aan het verwerken waar ik nooit over heb gesproken. Ik was eenzaam, ik had tijd nodig.” Bieber onthulde ook dat hij verslaafd geweest is aan kalmeringsmiddel Xanax. ,,Ik deed dingen waar ik me achteraf voor schaamde, en om die schaamte te onderdrukken nam ik het. Maar tegelijkertijd vormde die zelfmedicatie ook een soort barricade tussen mij en alles wat ik deed.”