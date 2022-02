Derde deel hitreeks Bon Bini Holland gaat eind juni in première

Jandino haalt uit naar Jinek: ‘Talkshows voeden de verdeeld­heid in dit land’

Jandino Asporaat haalt in een post op Instagram uit naar Jinek en andere talkshows omdat zij de verdeeldheid in Nederland zouden voeden. De cabaretier besloot zijn tournee te stoppen omdat hij boos is dat bezoekers moeten aantonen dat zij gevaccineerd zijn of recent negatief getest zijn op corona.

30 september