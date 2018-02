Derksen slaapt geen seconde minder om VI-ophef: Niemand snoert ons de mond

De grappen in Voetbal Inside zijn soms plat en hard. Smakeloos ook, erkent Johan Derksen in gesprek met deze site. Maar van de huidige ophef over een bepruikte Van der Gijp snapt hij werkelijk niets. ,,Je kunt je altijd afvragen of een grap geslaagd is'', zegt Derksen. ,,Maar wij doen alles met een glimlach. En dat is precies wat Nederland mist. We zijn een chagrijnig land geworden, vol ethische watchers die hopen je op een verkeerde uitspraak te betrappen.''



Zelf vond Johan, die vooraf niet wist wat Van der Gijp van plan was, de grap helemaal niet verkeerd. René haakte in op het nieuws dat de Vlaamse journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan als vrouw door het leven gaat. ,,In de grachtengordel juichte iedereen daarvoor'', zegt Derksen. ,,Maar ik ben een jongen van de provincie. Ik vind dat een beetje raar. Als die man happy is met een paar nylons aan, vind ik dat prima. Maar ik mag daar wel grapjes over maken.''