Deze acht mensen nemen hun intrek in het Big Brother-huis

Ook dit jaar doen er vier Nederlanders en vier Belgen mee. De Nederlanders zijn Grace (35), die wordt omschreven als onafhankelijke vrouw die op haar vijftiende moeder werd, de ‘zorgzame kwebbelkous’ Kitty (58), ‘oude ziel’ Toias (26) en Vera (26) die ‘er op gebrand is te winnen’. Vlamingen zijn Dimitri (26), ‘de clown van de groep’, ‘mamaatje’ Nouchine (25), ‘modieuze man’ Peter (56) en Serca (28), die volgens RTL een sympathieke gast is ‘met een bad boy randje’.

Vorig jaar maakte Big Brother, veertien jaar na het laatste seizoen, een doorstart. De serie werd voor een RTL 5-programma goed bekeken. Dagelijks volgden zo’n 400.000 mensen de ontwikkelingen van de bewoners op tv. Kijkers hadden wel kritiek op de makers. De samenvattingen werden zo geknipt dat er volgens de volgers van de livestream op Videoland een heel ander beeld van de bewoners werd geschetst. Ook waren veel mensen boos na afloop van de finale. De website waarop gestemd kon worden liep vast waardoor talloze mensen hun favoriet niet konden steunen.

De winst ging uiteindelijk naar de Nederlandse Jill Goede. Zij kreeg van de kijkers de voorkeur boven de Vlaming Nick Kraft en won ruim 70.000 euro. De serie wordt net als vorig jaar gemaakt door RTL en het Belgische Play4.

Peter, 56 jaar (Hasselt, België): ‘Pas op mijn vijfendertigste uit de kast gekomen’

De flamboyante verkoper Peter laat er geen twijfel over bestaan: voor hem is z’n deelname aan Big Brother een droom die uitkomt. ,,Ik ben klaar voor dit avontuur”, zegt Peter. ,,Nette kledij is voor mij een must. Vandaar dat ik inpakken voor het huis een ramp vond: je mag maar één koffer meenemen, ik heb serieus moeten proppen. (lacht) Als mijn medekandidaten tips willen over hoe ze op hakken moeten lopen, geef ik die met plezier. Ik heb ervaring met dat soort schoeisel. Vandaar.”

Peter vormt al twintig jaar een koppel met Dirk, waarvan vijftien jaar getrouwd. Uit een vorig huwelijk heeft Peter een zoon: Bob. ,,Ik ben pas op mijn vijfendertigste uit de kast gekomen”, legt Peter uit. ,,Ik heb een heel mooi leven gehad met mijn ex-vrouw, maar uiteindelijk besefte ik dat ik op mannen val. Toen mijn vrouw en ik effectief uit elkaar gingen, was Bob drie jaar oud. Vrij snel na die breuk kreeg ik een relatie met Dirk, de eerste en enige voor mij.”

Nouchine, 25 jaar (Gent, België): ‘Ik ben niet op mijn mondje gevallen, en durf bepaalde dingen nogal snel persoonlijk op te vatten’

Zelfstandig verpleegkundige Nouchine - ‘Een Perzische naam, maar mijn roots liggen elders’ - zal met haar grote glimlach ongetwijfeld harten veroveren. Ze ziet zichzelf als een mamaatje, en wil zich over iedereen ontfermen. ,,Dit programma lijkt mij een ontzettend unieke ervaring”, zegt ze. ,,Ik woon al jaren samen met vrienden, dus ik denk wel dat ik dat kan: met verschillende mensen omgaan. Als verpleegster ben ik dat ook gewoon om naar mensen te luisteren en sociaal te zijn. Een minder goede eigenschap is dan weer dat ik niet op mijn mondje gevallen ben. En ik durf bepaalde dingen ook nogal snel persoonlijk op te vatten.”

Sercan, 28 jaar (Tessenderlo, België): ‘Dankzij corona vier dagen vastgezeten op de luchthaven’

Sercan is een avontuurlijke, sympathieke gast met een bad boy-randje. ,,Dat laatste komt omdat ik een uitgesproken mening heb”, klinkt het. ,,Mijn sterkste eigenschappen zijn dat ik sociaal en ruimdenkend ben en met mijn beide voeten stevig op grond sta. Daar staat tegenover dat ik best koppig kan zijn. Dat kan vuurwerk opleveren met de medebewoners.”

Sercan woont bij zijn moeder en is magazijnmedewerker bij Nike, maar trekt het liefst van al de wereld rond met de rugzak. ,,Al was mijn laatste avontuur minder geslaagd. Zo vertrok ik januari 2020 op wereldreis, maar toen brak de coronaperiode aan toen ik op Bali zat. Ik heb vier dagen op de luchthaven geslapen. De ene na de andere vlucht werd gecanceld. Uiteindelijk ben ik met de hulp van de Franse ambassade naar huis kunnen vertrekken. Niet fijn, maar ‘t is wel een stoer verhaal om op te dissen.”

Dimitri, 26 jaar (Kampenhout, België): ‘Wie weet kruip ik op het dak’

De altijd vrolijke Dimitri - ‘ik hang graag de clown uit’ - werkt als commercieel directeur binnen het bedrijf van zijn vader. ,,Een ontzettend fijne job, maar die zet ik even opzij omdat ik mijn kinderdroom wil verwezenlijken: meedoen met Big Brother. Ik had me vorig jaar ingeschreven, maar toen heb ik de uiteindelijke selectie niet gehaald. Dit jaar mag ik wél meedoen, en dat met zestienduizend concurrenten. Zalig gewoon.”

,,Mijn slechtste kwaliteit als deelnemer is ongetwijfeld dat ik soms naïef ben, en mij teveel laat meeslepen door anderen. Ik ben ook heel competitief: ik haat verliezen. Als ik na twee weken uit het huis zou gestemd worden, voelt dat voor mij aan als een kleine ramp.”

Grace, 35 jaar (Breda, Nederland): ‘Ik ben een beetje als een paracetamol. Of je slikt mij door of je blijft een beetje zo pijn lijden’

Toen haar moeder tijdens Braziliaanse carnaval verliefd werd op een Nederlandse man, is Grace met haar meeverhuisd naar Nederland. Al van kleins af aan volgt Grace de Braziliaanse en Nederlandse versie van Big Brother. Ze mag dus met recht bestempeld worden als superfan. Grace is op haar vijftiende moeder geworden, en heeft veel obstakels overwonnen in haar leven. Dat heeft haar tot een sterke, onafhankelijke vrouw gemaakt. Met haar sprankelende persoonlijkheid en haar passie voor dansen, wil ze voor positiviteit en gezelligheid zorgen.

Kitty, 58 jaar (Aalten, Nederland): ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf!’

De van oorsprong Amsterdamse Kitty is een zorgzame kwebbelkous uit Aalten, provincie Gelderland. Kitty is niet op haar mondje gevallen, heeft haar hele leven hard gewerkt en bracht als single mum vier zonen groot. Kitty heeft zich altijd moeten bekommeren om anderen. Door dit avontuur aan te gaan kiest ze eindelijk eens voor zichzelf. Kitty is dan wel de oudste, ze voelt zich zeker en vast niet de minste.

Vera, 26 jaar (Vlissingen, Nederland): ‘Ik ben iemand die liever de gok waagt dan op safe te spelen.’

Vera is geboren en getogen in een klein dorpje in Zeeland. Ze werkt in een parfumerie, waar ze klanten adviseert over schoonheidsproducten. Vera is graag bezig met haar uiterlijk en wordt vaak bestempeld als modepopje. In het verleden nam ze aan verschillende Miss-verkiezingen deel, én ging ze meermaals met de overwinning aan de haal. Als het aan Vera ligt zal dat bij Big Brother niet anders zijn. Ze is fanatiek en wil winnen.

Tobias, 26 jaar (Den Haag, Nederland): ‘Ik ben een vitale jongeman, maar heb een oude ziel.’

Tobias is charmant, ontzettend sportief en gaat geen uitdaging uit de weg. Hij woont al zijn hele leven in Den Haag, dichtbij het strand. Daar gaat hij graag naartoe m te surfen. Als coach wil hij anderen inspireren met zijn gezonde levensstijl. Na een eerdere burn-out, stapt hij nu topfit over de drempel van het Big Brother-huis.

