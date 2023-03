Deze acteurs spelen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in nieuwe Videoland-serie

De Argentijnse actrice Delfina Chaves is gecast voor de rol van Máxima in de dramaserie die streamingdienst Videoland maakt over het leven van de koningin. De rol van Willem-Alexander wordt gespeeld door Martijn Lakemeier.

De acteurs werden donderdagochtend aan de pers gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Amsterdam.

Chaves is 27 jaar en speelde in Argentinië in zowel het theater, films als series. Speciaal voor haar rol leerde Chaves Nederlands. Lakemeier (29) is bekend van films als Oorlogswinter en De Oost. ,,Ik vind het verhaal van Willem-Alexander en Máxima er een uit duizenden”, zei Lakemeier. ,,We hebben geluk dat zij onze koning en koningin zijn. Niet elk land heeft een koningspaar met zo’n bijzonder verhaal.”

Producent Millstreet Films startte met de internationale casting voor de vrouwelijke hoofdrol in de reeks. De opnames van de serie starten in juni en vinden onder meer plaats in Argentinië, Spanje, New York en Nederland. De serie wordt in 2024 op de streamingdienst verwacht.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. © Brunopress

De serie Máxima is gebaseerd op Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten dat in november 2021 verscheen. De serie gaat, net als het boek, over de jonge jaren van de Nederlandse koningin in haar geboorteland Argentinië, haar tijd in New York en de periode waarin ze Willem-Alexander leert kennen en naar Nederland vertrekt.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: