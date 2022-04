Deze BN’ers doen mee aan nieuw seizoen Het perfecte plaatje

Netflix ziet abonnees vertrekken en gaat onderuit op de beurs: wat is er aan de hand?

Netflix was lang de nummer één streamingdienst ter wereld, maar de stevige concurrentie van platforms als Disney+ en HBO Max begint zijn tol te eisen. Voor het eerst sinds 2011 kampt de film- en seriegigant met een neergang in abonnees en vandaag verdampte bijna 46 miljard euro aan beurswaarde op Wall Street. Wat is er aan de hand?

16:40