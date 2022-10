Deze docu is zonder twijfel de mooiste én zwaarste die ik in lange tijd heb gezien

eBay haalt Dahmer-kos­tuums, populair door Net­flix-se­rie, offline

Verkoopsite eBay is per direct gestopt met het verkopen van Halloween-kostuums die zijn geïnspireerd op seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Volgens website TMZ waren shirts, brillen en pruikjes die Dahmer droeg in trek voor Halloween. Maar de kostuums druisen in tegen het beleid van eBay, dat geen objecten wil verkopen die geweld of haat verheerlijken.

