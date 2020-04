Deze festivals gaan allemaal niet door dit jaar

Het festivalseizoen ziet er dit jaar bijzonder leeg uit. De evenementenbranche staat zelfs op instorten, mogelijk zijn er in 2021 ook geen festivals of concerten. Hier een overzicht van de festivals die dit jaar niet plaatsvinden.

Pinkpop (19 - 21 juni)

Het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld moet noodgedwongen de 51e editie doorschuiven naar volgend jaar. De 51e editie van Pinkpop staat nu op 18, 19 en 20 juni 2021 in de agenda. ,,Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft”, reageert de organisatie.



De festivalorganisatie werkt nog aan een plan voor de verkochte tickets. Duidelijk was al dat Pinkpop is aangesloten bij de landelijke ‘Bewaar je ticket-regeling’, waarbij kaarten geldig blijven voor de editie van volgend jaar. ,,Wij begrijpen dat er vragen leven, maar om meerdere redenen hebben we even de tijd nodig en we hopen op jullie begrip en medewerking wat dat betreft”, aldus de organisatie. ,,We informeren kaartkopers zo snel mogelijk en persoonlijk.”



Pinkpop bedankt kaartkopers voor het vertrouwen en stelt dat het ‘natuurlijk buiten kijf staat dat de 51e editie van Pinkpop memorabel wordt!’

North Sea Jazz Festival (10 - 12 juli)

De organisatie van North Sea Jazz noemt het ‘ontzettend jammer’ dat het jazzfestival niet door kan gaan. ,,We zijn helaas gedwongen ons festival te verplaatsen naar volgend jaar. Dit vinden we uiteraard ontzettend jammer, maar we scharen ons volledig achter de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zo goed en snel mogelijk te stoppen.”

Artiesten als Alicia Keys, Diana Ross, Lionel Richie waren gestrikt en John Legend zou een openingsconcert geven op donderdag 9 juli. Het evenement, waar zo’n 65.000 tot 70.000 bezoekers op afkomen, was zo goed als uitverkocht.

Zwarte Cross (16 - 19 juli)

De organisatie van de Zwarte Cross vraagt kaarthouders even geduld te hebben. ,,Wij hebben zojuist de persconferentie van het kabinet uiteraard ook met grote interesse gevolgd”, plaatste de festivalorganisatie op de website, al tijdens de persconferentie. ,,Wij begrijpen dat jullie nu allerlei vragen hebben. Morgenmiddag (en anders uiterlijk donderdagochtend) laten wij van ons horen via al onze kanalen. Wacht dus alsjeblieft nog even met mailen, bellen en berichten sturen. Dank jullie wel!”



De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, zou van 16 tot 19 juli plaatsvinden. Vorig jaar trok het evenement 220.000 bezoekers.



Concert at SEA (25 - 27 juni)

Voor Concert at Sea sneuvelt de jubileumeditie die eind juni zou plaatsvinden. ,,Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders”, reageert BLØF-frontman Paskal Jakobsen op de gedwongen afgelasting van ‘zijn’ festival. BLØF organiseert Concert at Sea sinds 2006 jaarlijks in Zeeland, dit jaar zou het festival voor de vijftiende keer plaatsvinden. ,,Wij hadden ons vijftienjarig jubileum anders voorgesteld”, concludeert de festivalorganisatie.



Kaarten die zijn gekocht voor de editie van dit jaar, blijven geldig voor volgend jaar. Tickethouders ontvangen volgens de festivalorganisatie binnen een week een mail met meer informatie.

Jakobsen spreekt bijzondere dank uit aan het zorgpersoneel en anderen die werkzaam zijn in cruciale beroepen. ,,We zijn vooral dankbaar voor iedereen in de zorg en al die mensen die ons land draaiende houden in deze moeilijke tijd. Zij verdienen alle ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Wij wensen hen en iedereen die geraakt wordt door het virus veel sterkte.”

Lowlands

De organisatie van Lowlands ‘baalt net zo hard’ als de festivalgangers die al een kaartje hadden gekocht van de afgelasting van het evenement. ,,Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk”, begint de festivalorganisatie een bericht aan kaarthouders. ,,We balen daar net zo hard van als jullie, want iedereen had er onwijs veel zin in: de kaarten waren in no-time uitverkocht, artiesten, kunstenaars, schrijvers, theatermakers, wetenschappers, foodies en crews waren geboekt en iedereen stond te popelen om naar Biddinghuizen te komen. Maar we kunnen niet anders: we’re in this together en iedereen begrijpt dat de maatregelen die door de overheid zijn getroffen nodig zijn. We kunnen nu alleen maar vooruitkijken en beloven je dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken.”



Kaarten voor Lowlands 2020 blijven geldig voor de editie volgend jaar, omdat het festival is aangesloten bij de ‘Bewaar je ticket, geniet later’-regeling. Tickethouders krijgen ook de optie hun kaarten om te zetten in een tegoed voor andere concerten en evenementen, maar de festivalorganisatie vraagt daarvoor wat geduld. ,,Op dit moment werken we samen met Ticketmaster aan de technische afhandeling van de tegoeden en refunds. We hebben hier wat tijd voor nodig en hopen hiervoor op je begrip.”

Ook deze festivals gaan dit jaar niet door:

Juni

Intents Festival (5 - 7 juni)

Amsterdam Open Air (6 - 7 juni)

Hello Festival (6 - 7 juni)

Holland International Blues Festival (11 - 13 juni)

Best Kept Secret (12 - 14 juni)

Wantijpop (13 juni)

Luminosity Beach Festival (25 - 28 juni)

Defqon.1 (26 - 28 juni)

Indian Summer (26 - 28 juni)

De Parade (tussen 26 juni en 9 augustus)

Awakenings Festival (27 - 28 juni)

Parkpop (28 juni)

Juli

Georgie’s Wundergarten (3 - 4 juli)

Down the Rabbit Hole (3 - 5 juli)

MadNes (3 - 5 juli)

Sensation (4 juli)

WOO HAH! (10 - 12 juli)

Bospop (10 - 12 juli)

Guilty Pleasure Festival (11 - 12 juli)

Welcome to the Village (16 - 19 juli)

Big Rivers Festival (17 - 19 juli)

Milkshake Festival (25 - 26 juli)

Solar (30 juli - 2 augustus)

Dekmantel Festival (31 juli - 2 augustus)

Augustus

Dance Valley (8 augustus)

Loveland Festival (8 - 9 augustus)

Latin Village (15 - 16 augustus)

Psy-Fi Festival (19 - 23 augustus)

Decibel (21 - 23 augustus)

Lowlands (21 - 23 augustus)

Into The Great Wide Open (27 - 30 augustus)

Mysteryland (28 - 30 augustus)

