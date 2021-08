Deze kandidaten maken kans op de titel: De Slimste Mens

Volledig scherm Milan van Dongen (links) en Lisa Loeb (rechts) waren tien jaar geleden geliefden. In het midden: politica Caroline van der Plas. © KRO-NCRV

Lisa Loeb

Zelfs wie De slimste mens zijdelings heeft gevolgd, kan haar niet gemist hebben. De cabaretier zat zeven dagen op rij in de kennisquiz, was razendsnel, soms een tikkeltje luid en speelde met zichtbaar gemak de ene na de andere kandidaat - inclusief haar ex-vriendje Milan van Dongen - weg. Loeb staat momenteel bovenaan het finalistenklassement en is daarmee de absolute favoriet. Vrijdag keert de ‘komeet’ terug in de finale.

Volledig scherm Dichter en schrijver Joost Oomen in 'De Slimste Mens' © KRO-NCRV

Joost Oomen

Met zijn snor, zwarte nagellak, spontane liedjes én parate kennis is dichter Joost Oomen een opvallende verschijning in De slimste mens. Veel kijkers vergeleken hem met cabaretier Stefano Keizers, die het een paar jaar geleden ook tot de finale van de kennisquiz schopte. Zelf ziet Oomen de gelijkenis niet echt, (‘alsof er maar één snor op televisie is’) maar hij heeft er ook geen moeite mee. De dichter kreeg zoveel publiciteit dat zijn roman Het Perenlied inmiddels aan een nieuwe druk toe is. Na Lisa Loeb was hij de beste speler tot nu toe. Donderdag keert hij terug in de finaleweek.

Volledig scherm Bram Douwes © KRONCRV

Bram Douwes

Hij is de ‘koriander’ van De slimste mens. Je houdt van ‘m of je houdt niet van ‘m. De Groningse PowNed-verslaggever Bram Douwes kreeg nogal wisselende reacties na zijn deelname aan de kennisquiz. Hij zou een ‘betweterig en pedant mannetje’ zijn, maar Douwes was vooral zichzelf, vertelde hij in een interview met deze site. ,,Ik nam me écht voor om rustig en mild te zijn, maar het lukt gewoon niet.” Douwes werd derde in het klassement en keert woensdag terug in de finaleweek.

Volledig scherm Vlnr Joost Oomen, Raymond Mens, Loes Reijmer (en haar lucky boots) en Philip Freriks. © KRO-NCRV

Loes Reijmer

Ze vergeleek zichzelf met het Duitse voetbal dat altijd scoort in de laatste minuut. Volkskrantjournaliste Loes Reijmer wist een paar keer haar hachje te redden door in de laatste seconden van de kennisquiz nog een paar goede antwoorden op te lepelen. Hoewel haar algemene kennis heel behoorlijk is, spraken de kijkers vaker over haar bruine laarzen. Dat zijn dus haar ‘lucky boots’. ,,U denkt misschien: God, heeft dat arme kind maar één paar schoenen? Het antwoord is: nee, een kast vol, helaas voor mijn bankrekening, maar het uitzoeken van de jurken nam al te veel hersenruimte in en toen begon ik óók nog een soort bijgeloof te ontwikkelen ten aanzien van de laarzen.” Ze keert dinsdag terug in de finaleweek en dan draagt ze zeer waarschijnlijk haar …. lucky boots.

Volledig scherm Zohair El Yassini © KRO-NCRV

Zohair El Yassini

Zohair El Yassini heeft nogal grote schoenen te vullen. Zijn oud-partijgenoot Klaas Dijkhoff won in 2017 De slimste mens. El Yassini, die voor de VVD in de Tweede Kamer zit, houdt zich goed staande. Hij staat vijfde in het klassement en keert vanavond terug in de finaleweek. Houdt de politicus zich dan ook aan zijn belofte aan presentator Philip Freriks? Die daagde hem uit om een hiphopdansje te doen bij terugkeer in de laatste week.

Volledig scherm Najib Amhali © KRO-NCRV

Najib Amhali

Cabaretier Najib Amhali vertelde tijdens de opnames van De slimste mens openhartig over zijn drank- en drugsprobleem, waar hij inmiddels drie jaar vanaf is. Met zijn verhaal wil hij anderen laten zien dat afkicken wel degelijk kan. Amhali werd vorige week drie keer ‘de slimste van de dag’, waardoor hij het vanavond opneemt tegen één van de koplopers in het klassement: Zohair El Yassini. Stoomt Amhali door? Of vliegt hij er net als cabaretier Marc-Marcie Huijbregts straks ook uit?

Volledig scherm Actrice Renée Fokker herkent haar medekandidaat Erik de Zwart uit Wie is de Mol niet. © KRO-NCRV

Renée Fokker

Met hakken over de sloot weet actrice Renée Fokker al een paar rondes op rij terug te keren in De slimste mens. Maar hoe lang zal ze dat nog volhouden in de finaleweek? Wellicht onderschatten we haar... Fokker was in Wie is de Mol tenslotte ook gewiekster dan we dachten. Daar zorgde ze voor de laagste geldpot in de historie van het spelprogramma.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: