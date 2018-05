Deze knappe én steenrijke neef van prins Harry is nog single

Engeland raakt niet uitgepraat over Louis Spencer Viscount Althorp, die sinds de Royal Wedding flinke indruk heeft achtergelaten. De Lord reisde zaterdag naar Windsor af en liet zich gewillig fotograferen met zijn moeder Victoria Aitken en zijn zussen Kitty (27) en Eliza (25) aan zijn zij. De Brit wordt inmiddels omschreven als 'hot, handsome and single'.

De twintiger is een zoon van de negende graaf Earl Charles Spencer, de jongere broer van wijlen prinses Diana. Omdat Louis van adel is, draagt hij de titel Lord. Fijne bijkomstigheid: niet zijn zus Lady Kitty, maar hij zal (volgens de Britse wet) de landgoederen en de titel van hun vader erven.

Jetset

Williams en Harry's neefje groeide deels op in Zuid-Afrika en studeerde in Kaapstad. Na de scheiding van zijn ouders schreef hij zich in aan de Universiteit van Edinburgh. Zijn goede looks heeft hij van geen vreemde. Zo was zijn moeder vroeger model en liep zus Kitty - die naar verluidt een jetsetleven leidt in Saint-Tropez - dit jaar mee op de catwalk van Dolce & Gabbana.