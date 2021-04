Deze schoenen van Kanye West zijn verkocht voor bijna 1,5 miljoen euro

De nieuwe recordhouder is een paar Nike Air Yeezy 1. Het prototype van de schoenen werd gedragen door West bij zijn optreden bij de vijftigste prijsuitreiking van de Grammy’s in 2008. De Amerikaanse rapper was toen een van prijswinnaars. Het paar werd verkocht door sneakerverzamelaar Ryan Chang die het schoeisel tot de schone kunsten rekent. Hij kreeg fors meer betaald dan de verwachte prijs van 1 miljoen dollar.



West is niet de enige ontwerper van de schoenen, maar heeft zich wel met de productie bemoeid. Er is later ook een Nike Air Yeezy 2 uitgebracht in 2012, maar het jaar daarop strandde de samenwerking tussen Nike en West. De Amerikaanse rapper en ontwerper ging daarna voortvarend verder met Adidas.