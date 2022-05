Deze site zag het in de zaal: alles klopt bij het laatste (virtuele) kunstje van ABBA

Het loopt tegen half acht in de Londense avond als het licht in de ABBA Arena uitfloept en weer aan flitst: daar staan ze dan. Vier silhouetten veranderen in vier iconische popsterren, uitgedost zoals we ze het beste kennen. Eerst de mannen: Benny Andersson in glitterjasje, Björn Ulvaeus in strakke broek en met die onverklaarbare mat in de nek. Dan de twee zangeressen: Anni-Frid Lyngstad in rood gewaad met blinkende pauwenogen erop. Naast haar: Agnetha Fälstkog, in het hemelsblauw, dezelfde kleur als haar oogschaduw.