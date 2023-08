Deze sterren kregen in het diepste geheim een kind

Waar sommige sterren hun fans minutieus op de hoogte houden van hun zwangerschap en bevalling, zijn er ook beroemdheden die ‘ineens’ een kind hebben. Voormalig Full House -actrice Ashley Olsen, die in het diepste geheim bevallen is van haar eerste kindje, is de nieuwste in het rijtje. Vele anderen gingen haar voor.

De 37-jarige Olsen heeft een zoontje gekregen, genaamd Otto, meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ op basis van bronnen dicht bij de actrice. Olsen en haar man, Louis Esner, zijn volgens de doorgaans goed ingevoerde site al een aantal maanden geleden voor het eerst ouders geworden. De bevalling zou hebben plaatsgevonden in New York. In december vorig jaar zouden Olsen en Esner in het geheim zijn getrouwd.

De paparazzi hadden niets door - ze is niet gezien met zwangere buik - en er waren zelfs geen geruchten dat de voormalig kindster van Full House in verwachting was. Olsen is niet de enige ster die het krijgen van een kind het liefst geheel privé houdt.

Draagmoeder

Vooral beroemdheden die via een draagmoeder een zoon of dochter krijgen, lukt het vaak heel goed om de wereld plots te verrassen met hun kroost. Zo wist zelfs de familie van Paris Hilton en Carter Reum pas vlak voor de rest van de wereld over de komst van hun zoon Phoenix. ,,Mijn leven is altijd zo openbaar, ik wilde dit echt privé houden. Natuurlijk was het moeilijk om het niemand te vertellen, want het is zo’n mooie tijd. Maar ik vond het ook geweldig dit alleen met Carter te delen”, vertelde ze onlangs in een interview.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Supermodel Naomi Campbell (53) is een ware pro als het aankomt op stiekem kinderen op de wereld zetten. In mei 2021 verwelkomde ze een dochter, twee maanden geleden een zoon. Beiden vermoedelijk via een draagmoeder, al heeft ze zich daar nooit openlijk over uitgesproken. Ook in haar geval wist vrijwel niemand dat ze de baby’s kreeg. ,,Ik kan het aantal mensen dat ervan wist op één hand tellen’’, aldus Campbell tegen Vogue.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Model Chrissy Teigen en zanger John Legend namen hun fans eerder mee in de intense zorgen rond baby Jack, die ze verloren met twintig weken zwangerschap. Daarna volgde begin dit jaar nog hun derde kind, dochter Esti, maar dat kort daarna ook baby nummer vier - zoon Wren - op de wereld zou komen, was niet publiekelijk bekend.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar niet alleen sterren die via een draagmoeder hun gezin uitbreiden kiezen ervoor om dat in stilte te doen. Hollywoodster Scarlett Johansson wist haar tweede zwangerschappen in het diepste geheim te volbrengen. ,,Ik wilde mijn eigen gevoelens kunnen hebben over mijn veranderende lichaam, zonder dat andere mensen me zouden vertellen hoe ze me zagen, of dat nu positief of negatief was”, verklaarde ze later in een interview met Vanity Fair. In augustus 2021 beviel ze van zoon Cosmo, en in 2014 van dochter Rose.

,,Ik realiseerde me van toen ik voor het eerst zwanger was hoeveel dingen mensen op je projecteren als je zwanger bent - hun hoop of hun oordeel of hun verlangen, veel daarvan wordt bij zwangere vrouwen neergelegd.”

Kylie Jenner

Realityster en make-upmiljonair Kylie Jenner nam in 2017 vrij extreme maatregelen om ervoor te zorgen dat haar zwangerschap niet uit zou lekken. ,,Het spijt me dat ik je in het ongewisse heb gelaten tijdens alle geruchten,” schreef Kylie, die zo'n beetje opgeroeide voor de tv-camera's, toen ze de geboorte van haar dochter Stormi wereldkundig maakte. ,,Ik begrijp dat je gewend bent dat ik je meeneem op al mijn reizen. Mijn zwangerschap was er een die ik niet in het bijzijn van de wereld wilde doen. Ik wist voor mezelf dat ik me moest voorbereiden op deze rol van mijn leven op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier die ik kende.”

Ze ging zo min mogelijk haar huis uit, en al helemaal niet tijdens de laatste loodjes, toen de tabloids zelfs helikopters hadden ingezet in de hoop haar te kunnen vastleggen met een ‘babybump’ - want de geruchtenstroom draaide op volle toeren. Haar tweede zwangerschap konden fans dan wel weer volop meegenieten, met zelfs een filmpje waarin ze haar positieve test laat zien aan haar vriend Travis Scott.

Volledig scherm Kylie Jenner en haar twee kinderen. © Instagram/Kylie Jenner

Ook op Nederlandse bodem kennen we geheime zwangerschappen. Influencer Selma Omari, die ook meedeed aan De Verraders, wist haar buik vakkundig buiten beeld te houden en maakte vorige week bekend dat ze is bevallen. Dat ze moeder was geworden, was kort daarvoor al naar buiten gebracht door een ziekenhuismedewerker. Die is direct geschorst.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: