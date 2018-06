Deze sterren tellen miljoenen neer voor een superdeluxe jacht

Beethoven, eigendom van Rafael Nadal

Tennisser Rafael Nadal gebruikt zijn jacht vooral om te ontsnappen aan alle aandacht. ,,Omdat ik dat jacht heb kan ik alles en iedereen achterlaten en vergeten", zei hij in een interview. ,,Ik heb trouwens een voorliefde voor superjachten. Het zal niet snel gebeuren dat ik er eentje zie, en dat ik de naam van het jacht niet weet. Ik ken ze bijna allemaal".

Nadal vaart geregeld rond op zijn jacht in de buurt van de Spaanse Balearen, waar hij ook zelf vandaan komt. Rafael is afkomstig van Porto Cristo, Mallorca. Het gaat om een Monte Carlo Jacht 76, die Beethoven werd gedoopt. Hij kocht het schip in 2016.

Volledig scherm © Europa Press via Getty Images

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

De Eos, eigendom van Diane Von Furstenberg

De Eos is een 107 meter lang jacht. Modeontwerpster Diane Von Furstenberg en haar man, mediamagnaat Barry Diller, telden er naar verluidt 133 miljoen euro voor neer. De Eos is bijzonder, want het is een van de grootste zeiljachten ter wereld. Alle luxe is aan boord, zoals zes hutten en een prachtige glazen trap. Er werden ook al veel sterren aan boord van de Eos gespot, zoals Madonna en Sarah Jessica Parker.

Volledig scherm © Reporters / Crystal Pictures

Volledig scherm © Reporters / Crystal Pictures

Volledig scherm Het interieur van de Eos is prachtig. © RV

Amphitrite, eigendom van J.K. Rowling

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling heeft bijna 30 miljoen euro neergeteld voor 'haar' Amphitrite. Ze kocht het jacht niet nieuw, maar van Johnny Depp. Rowling verhuurt het schip als ze er zelf geen gebruik van maakt. En dan doet ze niet bepaald aan vriendenprijsjes, want een verblijf kost je ruim 96.000 euro per week.

Rowling wist dat ze het 47 meter lange schip wou kopen toen ze het zelf huurde voor een gezinsvakantie. Depp had het in 2008 nog volledig gerenoveerd voor zo'n 6,7 miljoen euro. Hij doopte het Vajoliroja, naar zijn toenmalige vrouw Vanessa Paradis en hun kinderen Lily-Rose en Jack. Maar na de scheiding van het koppel in 2012 kreeg het jacht een nieuwe naam: de Amphitrite. De boot beschikt over vijf kajuiten. Er kunnen naast 10 gasten ook nog 9 bemanningsleden verblijven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Reporters / Crystal Pictures

Venus, eigendom van de familie Jobs

De Venus werd speciaal ontworpen voor Apple-oprichter Steve Jobs. Hij heeft echter nooit voet aan boord kunnen zetten, want Jobs is in 2011 overleden, hoewel het jacht pas in 2012 werd opgeleverd. Het schip ging naar weduwe Laurene Powel Jobs, en is nog steeds in haar bezit.

Aan Venus hangt een prijskaartje van meer dan 100 miljoen. Het jacht is 78 meter lang en overal aan boord zijn - hoe kan het ook anders - grote 27 inch iMacs te vinden. De naam Venus komt uit de mythologie en verwijst naar de godin van de liefde.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Seven Seas, eigendom van Steven Spielberg

De Seven Seas is eigendom van regisseur Steven Spielberg. Het jacht is 86 meter lang en ruim 109 miljoen euro waard. Er is plek voor 23 personen, het heeft 7 luxe suites, een bioscoop, heli-platform en een zwembad. De Seven Seas werd gebouwd bij Oceanco, een scheepswerf in Nederland.

Spielberg, zijn echtgenote Kate en hun zeven kinderen houden er enorm van om de wereld rond te varen. In 2013 trok het gezin er nog maandenlang op uit voor een wereldreis. Toen zou Spielberg trouwens op het idee zijn gekomen om een nog grotere jacht aan te schaffen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

De Necker Belle, eigendom van Richard Branson

De Necker Belle is de verbouwde catamaran van Richard Branson. Er kunnen twaalf gasten verblijven, en het grote zeilschip is perfect voor zowel de avonturier als de luilakken. Branson biedt je ook de mogelijkheid om zijn 32 meter lange schip te huren, maar ook daar moet je wat voor op tafel leggen: zo'n 100.000 euro per week. Er zijn vier suites, een hightech audiosysteem en zelfs een openluchtcinema aan boord. Oh, en er is overal wifi.



Volledig scherm © ISOPIX

De Cyan, eigendom van Bono

De Cyan is het pareltje van Bono van U2. Het schip werd in 1997 gebouwd als Renalo, maar later door de zanger omgedoopt tot Cyan. Het is vernoemd naar de kleur waarin hij het jacht iet overspuiten: een soort blauw/groen. Bono kocht het schip in 2008 voor ongeveer 25 miljoen euro. De Cyan heeft een lengte van 42,7 meter.

Twaalf gasten kunnen comfortabel overnachten op het jacht. Elke hut is uitgerust met grote tv-schermen en een entertainment center. Er is een apart kantoor aan boord. Een speciale hut waar de bodyguard kan slapen is direct naast de belangrijkste slaaphut gelegen. Daar kan tevens een nanny slapen als er kinderen aan boord zijn. Verder is er ook een piano, een massagetafel en een jacuzzi.

Het jacht heeft ook een 'garage', waar jetski's, surfplanken,kayakken, wakeboards, waterskis, een opblaasbare banaan en donut, snorkelapparatuur en visgereedschap te vinden zijn. Ook de Cyan is trouwens te huur: een weekje varen kost je zo'n 175.000 euro.

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © TOPSuperYachts

Volledig scherm © TOPSuperYachts

Volledig scherm © TOPSuperYachts

Volledig scherm © TOPSuperYachts