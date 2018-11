Deze superhelden verloren hun vader

Fantastic Four

In wat vaak het ‘gouden tijdperk’ in de comicbookgeschiedenis wordt genoemd (eind jaren 30), met boegbeelden Batman, Superman en Captain America (geen creaties van Stan Lee), waren superhelden vooral sterk en onkwetsbaar. Godfiguren die boven alles en iedereen stonden. Met Stan Lee aan het roer van het Marvel-label werden ze in de jaren 60 ineens broos en herkenbaar. Het ‘zilveren tijdperk’ begon in 1961 met Fantastic Four. De VS zet alles op alles om de Russen voor te zijn met ruimtereizen en schiet vier astronauten in een gammele raket de stratosfeer in. Het kwartet wordt blootgesteld aan kosmische straling en keert terug met bovennatuurlijke krachten. Mister Fantastic (van elastiek), Invisible Woman (onzichtbaar), Human Torch (een soort menselijke lucifer) en Thing (van steen) staan vooral symbool voor het Amerikaanse gezin. De onderlinge relaties (ze hebben constant ruzie) zijn minstens zo belangrijk als de avonturen die ze beleven. Fantastic Four was een ‘stripsoap’ waarin voor het eerst een doorlopend verhaal werd verteld in plaats van telkens één relaas per nummer. Twee bioscoopproducties flopten artistiek én commercieel, maar volgens de kenners bestaat er met de Pixar-animatie The Incredibles toch stiekem een rake verfilming.