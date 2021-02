Deze vampierfilm laat kijkers nadenken: ‘Wat als deze mensen veranderen in bloedzuigers?’

video Kijkers vinden toespraak van ex aan Married at First Sight-bruidspaar ongepast

16:06 Trouwen met een wildvreemde is al een opmerkelijk stap, maar gisteren in Married at First Sight werd het geheel volgens veel kijkers nóg een beetje ongemakkelijker. Bijna 1,3 miljoen mensen zagen hoe de ex van deelneemster Monique onverwacht het woord nam, vlak voor het jawoord.