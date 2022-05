Deze week nieuw op Netflix: Don’t Breathe 2, Senior Year en Workin’ Moms

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Workin’ Moms - seizoen 6

Deze Canadese comedyserie is bedacht door Catherine Reitma (dochter van Ghostbusters-regisseur Ivan Reitman). Vier totaal verschillende moeders proberen hun werk, gezin, en liefdesleven te combineren. In het zesde seizoen zijn de kinderen van de werkende moeders weer een jaartje ouder en dat verloopt niet vlekkeloos.

The Lincoln Lawyer - seizoen 1

Matthew McConaughey was eerder al te zien in de boekverfilming The Lincoln Lawyer, maar in deze Netflix-serie wordt de rol van rijdende raadsman gespeeld door Manuel Garcia-Rulfo. Mickey Haller heeft geen kantoor, maar werkt vanuit zijn auto. Hij krijgt de taak om een rijke moordverdachte te verdedigen en zet daarmee alles op het spel.

Bling Empire - seizoen 2

Een superrijke groep Aziatisch-Amerikaanse vrienden wordt op de voet gevolgd. Van designerspullen tot dure huizen: niks is te gek voor deze Crazy Rich Asians. Deze plezierzoekers trekken alles uit de kast voor fantastische feesten en glamour, wat gepaard gaat met drama.

Films

Senior Year

In 2002 belandt de 17-jarige cheerleader Stephanie (Rebel Wilson) in een coma en twintig jaar later ontwaakt ze in een ziekenhuisbed als 37-jarige vrouw. De dertiger probeert haar oude leventje weer op te pakken en besluit haar school af te maken. Maar om daarin te slagen, moet ze opnieuw de middelbare school zien te overleven.

Image of Victory

Een Egyptische journalist (Amir Khoury) wordt in 1948 op de proef gesteld wanneer de kibboets Nitzanim een invasie krijgt te verduren. Van de Egyptische regering hij krijgt de opdracht om de invasie tegen te gaan.

Leaving Africa

Deze documentaire volgt de Finse Riitta en Kate uit Oeganda. Ze zijn beste vriendinnen en staan allebei voor seksuele voorlichting en gendergelijkheid. Wanneer het tweetal in een anonieme brief aan het Oegandese parlement wordt beschuldigd verliefd op elkaar te zijn en homoseksualiteit te promoten, komen de vriendinnen in de problemen.

Don’t Breathe 2

In deze horrorfilm heeft en blinde man, Norman (Stephen Lang), zich jarenlang verstopt in een afgelegen hut. Daar heeft hij een meisje (Madelyn Grace) opgevangen na een een verwoestende huisbrand en grootgebracht. Hun rustige leven neemt plots een andere wending wanneer het meisje ontvoerd wordt. Norman moet zijn veilige haven verlaten en alles op alles zetten om haar te redden.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

