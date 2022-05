Deze week nieuw op Netflix: Stranger Things seizoen 4, Entrevías en Blue Story

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Stranger Things - seizoen 4, deel 1

In 1983 verdwijnt Will (Noah Schnapp) op mysterieuze wijze in het stadje Hawkins. Ondertussen ontmoeten zijn vrienden Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) en Lucas (Caleb McLaughlin) Eleven (Millie Bobby Brown), die gevlucht is van een geheimzinnig lab en bovennatuurlijke krachten bezit. Nu is het stel ouder en wijzer geworden, maar hun bovennatuurlijke avonturen hebben flinke littekens achtergelaten en een nieuwe dreiging staat alweer voor de deur.



Netflix heeft in de nasleep van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas eerder deze week een waarschuwing geplaatst bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de serie Stranger Things.

Entrevías - seizoen 1

​​Entrevías speelt zich af in een van de armste wijken van Madrid. Wanneer de kleindochter van oorlogsveteraan Tirso (Jose Coronado) het slachtoffer wordt van drugsdealers, besluit hij de criminelen zelf aan te pakken.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman - seizoen 4

In deze talkshow interviewt presentator en komiek David Letterman verschillende celebrity’s. Elke aflevering ontvangt hij weer een andere gast. In dit nieuwe seizoen komen komt hij meer te weten over onder andere Billie Eilish, Will Smith en Ryan Reynolds.

Films

Ricky Gervais: Supernature

Dit is de tweede Netflix-stand-upspecial comedy van Ricky Gervais. In deze special bespreekt hij de regels van comedy, hoe hij zijn katten verwent en dat hij het bovennatuurlijke grote onzin vindt.

Yolun Açik Olsun

Salih (Engin Akyürek) is een ex-legerkapitein en zat samen met zijn goede vriend Kerem (Tolga Sarıtaş) in het leger. De grote liefde van Kerem staat op het punt om het huwelijksbootje in te stappen met een andere man. De twee vrienden reizen naar Daylan om het huwelijk te voorkomen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want hun oorlogstrauma staat hen in de weg.

Blue Story

Timmy (Stephen Odubola) en Marco (Micheal Ward) zijn elkaars beste vrienden en zitten op dezelfde middelbare school in Londen. Maar wanneer Marco in elkaar wordt geslagen door een van Timmy’s jeugdvrienden komen de twee lijnrecht tegenover elkaar te staan.

