Di-Rect geniet van last minute Pinkpop-show

,,O shit Pinkpop!", riep zanger Marcel tijdens het tweede nummer, Ricochet. ,,Ten eerste wil ik zeggen dat mijn hart en liefde uitgaat naar alle The Kooks-fans. Ik snap dat het gemis groot is, helemaal als het je lievelingsband is. Maar ik ben zo dankbaar dat ik van bezoeker tot uitvoerende hier mag zijn en al mijn liefde, geluk en zaligheid met jullie mag delen!"

Di-Rect stond twee keer eerder op Pinkpop, maar nooit eerder op het hoofdpodium. Bovendien stond de band nooit eerder in de nieuwe samenstelling op het Limburgse festival, in 2002 en 2005 was Tim Akkerman er nog bij. Hij verliet de band in 2009, waarna Marcel hem opvolgde. ,,Het voelt zo goed om na dertien jaar terug te keren op dit prachtige festival", zei Frans 'Spike' van Zoest. ,,In 2005 waren we hier voor het laatst. Toen waren jullie heel lief voor ons, maar toen hadden we Marcel nog niet. Dus we zeggen met z'n allen: hallo Marcel!"