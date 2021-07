Diana zou vandaag 60 zijn geworden: haar invloed reikt tot ver over haar graf

Kijkers ontroerd als Nando uit Boxtel, acteur met down, droom in vervulling ziet gaan

29 juni Humberto Tan heeft gisteren in zijn talkshow kijkers ontroerd door de droom van acteur Nando Liebregts, die het syndroom van Down heeft, in vervulling te laten gaan. Tan vertelde hem dat hij binnenkort een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden mag spelen. Talloze BN’ers reageren op social media. ‘Wat zalig dit’, zegt Anna Drijver. Jim Bakkum: ‘Het mooiste nieuws van de dag’.