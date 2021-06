Dick Maas brengt misdaadroman uit: ‘Op 10-jarige leeftijd schreef ik al mijn eerste boeken’

Lorde lijkt nieuwe single ‘gejat’ te hebben van George Michael, maar zijn familie vindt dat prima

9:45 De Nieuw-Zeelandse hitzangeres Lorde (24) bracht onlangs haar eerste single in vier jaar uit en het lijkt erop dat ze in de tussentijd vaak naar George Michael heeft geluisterd. Het nummer Solar Power klinkt volgens vele luisteraars zo sterk als zijn hit Freedom! ’90, dat haast wel een rechtszaak moet volgen. Maar niets is minder waar, zo blijkt. Michaels nabestaanden vinden het vooral een eer.