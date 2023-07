Dick Maas en Huub Stapel werken aan vervolg op Amsterdamned

Het is de bedoeling dat Stapel in een aantal scenes digitaal jonger wordt gemaakt. Dit gebeurde recent bijvoorbeeld ook in Indiana Jones and the Dial of Destiny. Voor een proloog die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog werd acteur Harrison Ford (80) digitaal dertig jaar jonger gemaakt. ,,De-aging is ook onderdeel van het concept”, vertelt Stapel (68) over Amsterdamned 2. ,,Ik ben zeer benieuwd wat ze daarmee kunnen. Ik wil wel weer even jong zijn.”