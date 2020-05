Diederik Ebbinge fileert Youp van ’t Hek: van succeskomiek tot raspopulist

Van ‘t Hek uitte zaterdag in zijn column zijn ergernis richting Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum. Dibbits vroeg in de Volkskrant volgens Van ‘t Hek ‘de overheid indirect om geld voor zijn kunsttoko in nood’ en vertelde hij dat hij het gevoel had dat hij ‘zijn familie moest verlaten’ toen de museumdeuren gesloten werden. Die uitspraken schoten de cabaretier in het verkeerde keelgat, wat hem tot het schrijven van een nieuwe column aanzette. ‘Veel te grote woorden over zoiets kleins als een museum dat een paar maanden dicht moet. Of een theater waarin even niet gespeeld kan worden. Zullen we een beetje nuchter blijven?’, schreef Van ‘t Hek, die liever zijn geld in een goede pedicure steekt. ‘Zonder goede voetverzorging staat het land stil.’



Daar bleef het overigens niet bij. Er zat Van ‘t Hek nog veel meer dwars dan alleen de uitspraken van de museumdirecteur. Zijn theatercollega’s bijvoorbeeld, die een fonds hebben opgericht om de coronacrisis door te komen nu hun werkzaamheden stil liggen. ‘Ik kan geen larmoyante spreker met loodzware beeldspraak meer horen. En gelukkig sta ik niet alleen.’