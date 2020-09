Diep in de schulden, maar wel roken én zeven katten: het was weer lekker ergeren op NPO 1

Boerin Steffi en haar Roel verwachten hun eerste kindje

13:18 Er is weer een Boer zoekt Vrouw-baby op komst: hengstenhouder Steffi en haar Roel verwachten hun eerste kindje: een meisje. Steffi is nu halverwege haar zwangerschap. ,,We zijn ons ervan bewust dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is voor velen. We zijn dan ook megablij en meer dan gelukkig dat dit ons gegund is.”