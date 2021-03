Dierenbescherming legt beslag op Stanley de giraffe, uit de film The Hangover

De giraffe die onder meer figureerde in de film The Hangover III gaat een onzekere toekomst tegemoet. Stanley woont sinds 2015 op een wijngaard in Malibu, in de Amerikaanse staat Californië, maar is in beslag genomen door de lokale dierenbescherming.